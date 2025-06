Circolo Mario Mieli ' a Budapest sfileremo comunque'

Il Circolo Mario Mieli non si ferma di fronte alle sfide: a Budapest, in risposta alle dichiarazioni di Orban e alla decisione di vietare il Pride, annunciamo con determinazione che la nostra lotta per i diritti civili continua senza esitazioni. "Domani sfileremo comunque", dice Mario Colamarino, portavoce del Roma Pride. La nostra presenza è un forte messaggio di resistenza e solidarietà , perché i diritti non si negano e la libertà non si può mettere in discussione.

"Domani sfileremo al Pride di Budapest, dopo le dichiarazioni di Orban non arretriamo di un millimetro". Lo dice, all'ANSA, Mario Colamarino, il presidente del Circolo Mario Mieli e portavoce del Roma Pride, a Budapest con una delegazione per la grande parata del Pride vietata da Orban. "Siamo appena arrivati a Budapest e nemmeno il tempo di atterrare ci hanno fatto dei controlli appena scesi dall'aereo. Alla Dogana mi hanno fatto aprire la valigia e mi hanno chiesto cos'è questo striscione. Ma vedo attivisti da tutta Europa venire qui, persone comuni, oltre ai politici", ha aggiunto Colamarino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Circolo Mario Mieli, 'a Budapest sfileremo comunque'

In questa notizia si parla di: budapest - mario - circolo - mieli

Il Roma Pride e il Circolo Mario Mieli al Budapest Pride 2025! Il movimento non conosce confini: quest’anno saremo presenti al Budapest Pride Sabato 28 Giugno per portare il nostro orgoglio, la nostra lotta e la nostra visibilità dove ce n’è più bisogno. Vai su Facebook

Circolo Mario Mieli, 'a Budapest sfileremo comunque'; Il Circolo sarĂ presente al Budapest Pride il 28 giugno!; TIROCINI AL C.C.O. MARIO MIELI.

Circolo Mario Mieli, 'a Budapest sfileremo comunque' - "Domani sfileremo al Pride di Budapest, dopo le dichiarazioni di Orban non arretriamo di un millimetro". ansa.it scrive

Una delegazione italiana andrà al Budapest Pride 2025 (il 28 giugno) - Il Roma Pride e il Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli hanno annunciato la propria partecipazione al Budapest Pride 2025, in programma sabato 28 giugno nella ... Lo riporta notizie.tiscali.it