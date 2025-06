Cinquant' anni di cambiamenti | l' evento de Il Giornale a Milano | Diretta

Celebrare cinquant’anni di cambiamenti significa riflettere su un passato ricco di storia e innovazione. L’evento de Il Giornale, in diretta dal suggestivo Palazzo dei Giureconsulti di Milano, promette di essere un’occasione unica per ascoltare le parole del direttore Sallusti e immergersi in un dibattito vibrante. Un momento imperdibile per analizzare il presente e immaginare il futuro dell’informazione italiana. Non perdere questa straordinaria apertura!

In diretta dal Palazzo dei Giureconsulti di Milano, l'evento de Il Giornale. Le parole del direttore Sallusti, che apre una mattinata di interviste e dibattiti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cinquant'anni di cambiamenti: l'evento de Il Giornale a Milano | Diretta

"Made in Italy: il segreto della qualità". L'evento de il Giornale a Verona - Scopri il cuore pulsante del Made in Italy all’evento de Il Giornale a Verona, il 16 giugno. Un’occasione unica per immergersi nelle eccellenze imprenditoriali che rendono il nostro Paese leader nel mondo.

