Cinghie e nastro adesivo orrore nella casa di riposo in Italia | cosa facevano agli anziani

Un inquietante scandalo scuote l’Italia: in una casa di riposo a San Cataldo, anziani vittime di abusi terribili sono stati legati con cinghie e nastro adesivo, umiliati e maltrattati invece di ricevere l’assistenza che meritano. Questa dolorosa scoperta ha portato all’arresto di tre persone, rivelando un’atrocità che mette in discussione il rispetto e la cura nei confronti dei nostri nonni. È fondamentale fare luce su questi episodi e garantire dignità a chi ha dato tanto.

Dovevano essere accuditi con cura e rispetto, invece sarebbero stati maltrattati, umiliati e in alcuni casi persino legati con cinghie e nastro adesivo. È quanto emerso da un'inchiesta shock su una casa di riposo di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, che ha portato all'arresto di tre persone accusate di gravi reati contro gli ospiti della struttura. In manette è finita l' amministratrice della casa di riposo, per la quale è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Altri due operatori socio-assistenziali sono stati posti agli arresti domiciliari, come deciso dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura nissena.

