Cinema sotto le stelle | Top Gun | Maverick

Preparati a vivere un’emozionante notte di cinema sotto le stelle con Top Gun: Maverick! Il leggendario Pete “Maverick” Mitchell ritorna in un sequel ricco di adrenalina, azione e emozioni intense. Unisciti a noi per un’esperienza indimenticabile sotto il cielo notturno, tra risate, brividi e il fascino del grande schermo all’aperto. Non perdere l’occasione di volare alto con un film che ha conquistato generazioni!

Il leggendario pilota Pete “Maverick” Mitchell torna a solcare i cieli in un’avventura adrenalinica e spettacolare! Top Gun: Maverick è il sequel del cult anni ’80 e riporta Tom Cruise al comando di una nuova generazione di piloti della Marina Americana, unendo azione mozzafiato e forti emozioni. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Cinema sotto le stelle al quartiere San Paolo! 4 imperdibili appuntamenti di film che saranno trasmessi il venerdì sera alle ore 21;30: Venerdì 20 giugno "If" Venerdì 27 giugno "Top gun-Maverick" Venerdì 4 luglio "Grazie ragazzi" Venerdì 11 luglio "Il gl Vai su Facebook

