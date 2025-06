Cinema sotto le stelle | Interstellar

Preparati a vivere un’avventura cosmica indimenticabile sotto il cielo stellato: “Interstellar” di Nolan ti porterà oltre i confini dell’immaginazione, tra viaggi attraverso lo spazio e il tempo per salvare l’umanità. Un film che unisce emozione e scienza, sfidando i limiti della nostra realtà. Non perdere questa esperienza unica—ti aspettiamo sotto le stelle per condividere la magia del cinema, dove ogni sogno diventa possibile.

Viaggio nello spazio e nel tempo per salvare l’umanità: Interstellar, diretto dal visionario Christopher Nolan, è un capolavoro di fantascienza e di emozione. Una storia epica e potente che esplora l’amore, la sopravvivenza e la nostra capacità di superare i limiti dell’universo. Vi aspettiamo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Secondo appuntamento con il Cinema sotto le stelle. Proiezione del film "INTERSTELLAR" Vi aspettiamo al Caravel Beach Club & Lounge con hot-dog e patatine per una serata speciale ? Ingresso libero

