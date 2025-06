Cinema sotto le stelle | Inside Out 2

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile sotto il cielo stellato con “Inside Out 2”: le emozioni di Riley sono pronte a tornare sul grande schermo, portando con sé nuove avventure e profondi spunti di riflessione. Un film Pixar che saprà conquistare grandi e piccini, rendendo ogni momento magico e coinvolgente. Non perdere l’occasione di immergerti in questa emozionante serata… ti aspettiamo!

Le emozioni tornano sul grande schermo! In Inside Out 2, Riley è cresciuta e nel Quartier Generale arrivano nuove emozioni tutte da scoprire. Una nuova e divertente avventura Pixar, capace di coinvolgere e far riflettere grandi e piccini. Vi aspettiamo nell’ambito della rassegna Cinema Sotto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

