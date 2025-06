Cinema nel weekend con Brad Pitt in F1 Elio e Arrivederci tristezza

Preparati a vivere un weekend all’insegna dell’adrenalina e delle emozioni forti: tra il suggestivo mondo della Formula 1 con Brad Pitt e Javier Bardem, e le sorprese cinematografiche che arrivano in sala, c’è solo da scegliere. Tra corse mozzafiato, storie di riscatto e qualche tocco di tristezza, il grande schermo ti aspetta per un viaggio senza freni. Allacciate le cinture, l’avventura sta per cominciare…

Bolidi di Formula 1 lanciati a tutta velocità, l'ebbrezza delle corse su strada vissute dal punto di vista del pilota. Brad Pitt al volante e Javier Bardem proprietario del team che ingaggia la "vecchia gloria" per risollevare le sorti di una squadra sull'orlo del fallimento. Arriva in sala l'atteso F1 – Il film di Joseph Kosinski, ovvero adrenalina, umorismo, eccessi e qualche incidente. Allacciate le cinture. Sono al cinema anche il nuovo cartoon Disney-Pixar, Elio, con le voci italiane di Alessandra Mastronardi e Adriano Giannini e la commedia agrodolce Arrivederci tristezza di Giovanni Virgilio con Alessio Vassallo, Selene Caramazza e Nino Frassica.

