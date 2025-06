Cinema fondi gettati e killer finanziati L’incredibile risposta dell’ex ministro Franceschini | Shhh Silenzio

In un’Italia scossa da polemiche sui fondi cinematografici, emerge l’intervista esclusiva all’ex ministro Dario Franceschini. Tra le accuse di finanziamenti su progetti controversi e silenzi istituzionali, la sua testimonianza offre nuovi spunti di riflessione. Qual è la verità dietro gli investimenti pubblici nel cinema? La risposta di Franceschini potrebbe cambiare il volto di questa intricata vicenda. Shhh, silenzio...

Nei giorni in cui l’Italia si interroga sui fondi concessi p er un film mai realizzato a una società di produzione che utilizzava un progetto del killer di Villa Pamphili, Rexal Ford, al secolo Francis Kaufmann, sul “ Foglio” di oggi compare una stravagante intervista all’ex ministro della Cultura, Dario Franceschini, quello che gestiva quei fondi nel periodo incriminato. Stravagante perché Franceschini, al centro di una bufera mediatica legata a una tragica vicenda giudiziaria, fischietta come se niente fosse e scorrendo il testo si fa fatica a trovare un riferimento alla “bomba” del tax credit ai film fantasma, come se fosse un dettaglio a margine. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Cinema, fondi gettati e killer finanziati. L’incredibile risposta dell’ex ministro Franceschini: “Shhh. Silenzio”

Un assegno è per sempre se pagano i cittadini. Ecco il cinema dei fondi pubblici: ci sono anche molti film di ribelli come Germano - Il cinema italiano si nutre di fondi pubblici, spesso finanziando opere che sfuggono al grande pubblico.

