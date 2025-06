Cina | vice ministro Finanze desidera mantenere scambi economici commerciali con USA

La Cina desidera rafforzare i propri legami economici e commerciali con gli Stati Uniti, sottolineando l’importanza di uguaglianza, rispetto reciproco e vantaggi condivisi. Il vice ministro delle Finanze Liao Min ha ribadito l’impegno del suo Paese a promuovere un dialogo costruttivo, sperando di creare un ponte stabile tra le due potenze per il benessere globale. In un mondo in continua evoluzione, la cooperazione tra Cina e USA resta fondamentale per la stabilità internazionale.

La Cina desidera mantenere gli scambi economici e commerciali con gli Stati Uniti sulla base dell’uguaglianza, del rispetto reciproco e del mutuo beneficio per offrire vantaggi a entrambi i Paesi e al mondo, ha dichiarato il vice ministro delle Finanze Liao Min, secondo una dichiarazione rilasciata oggi dal ministero. Liao ha formulato queste osservazioni durante l’incontro con Graham Allison, professore dell’Universita’ di Harvard, il 20 giugno. Le due parti hanno avuto scambi approfonditi sulle relazioni Cina-Stati Uniti, sui legami economici e commerciali bilaterali e su questioni di interesse reciproco. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: vice ministro Finanze, desidera mantenere scambi economici, commerciali con USA

In questa notizia si parla di: scambi - cina - economici - commerciali

Cina-Italia: Loong Boat Festival diventa nuovo ponte per scambi culturali - Il Luhu Loong Boat Festival, tenutosi recentemente nella Tianfu New Area del Sichuan, segna un importante passo verso il rafforzamento degli scambi culturali.

Ufficio per gli Affari di Taiwan del Consiglio di Stato: “I compatrioti delle due sponde dello Stretto di Taiwan costituiscono un'unica famiglia” Di recente, Ma Ying-jeou e alcuni giovani taiwanesi hanno visitato la Cina continentale per partecipare ad eventi come i Vai su Facebook

Gli intervistati globali chiedono agli Stati Uniti di incontrare la Cina a metà strada sulle questioni economiche e commerciali; Cina: Con gli Stati Uniti scambi professionali, razionali e sinceri; Ma come sarebbe una guerra commerciale «totale» fra Cina e USA?.

Le Borse di oggi, 27 giugno. Cina e Usa firmano accordo sui dazi: Piazze europee in rialzo - Mediobanca in crescita dopo il piano presentato da Nagel ... Segnala repubblica.it

Cosa prevede il nuovo accordo commerciale USA-Cina - Gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con la Cina su come accelerare le spedizioni di terre rare verso gli USA, ha dichiarato giovedì un funzionario della Casa Bianca, nel contesto degli sforzi ... Secondo money.it