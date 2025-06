Cina | vede rapida crescita di navi a nuova energia a energia pulita

La Cina sta rivoluzionando il settore marittimo con una crescita sorprendente di navi ad energia pulita e a nuova energia. Con oltre 1.000 unità già operative, il Paese dimostra un impegno decisa verso un trasporto più sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Alla fine del 2024, la flotta ecologica si arricchirà ulteriormente con nuove navi a GNL ed elettriche, segnando un passo fondamentale verso un futuro più verde sulle acque interne.

La Cina sta accelerando il passaggio a combustibili piu’ ecologici nel trasporto via acqua dell’entroterra, con oltre 1.000 navi alimentate da nuove energie o da energie pulite ora in funzione su tutto il territorio nazionale, secondo il ministero dei Trasporti. Alla fine del 2024, il Paese contava oltre 600 navi a gas naturale liquefatto (GNL), utilizzate principalmente per il trasporto di merci nell’entroterra, e su 485 navi elettriche a batteria, utilizzate per lo piu’ come traghetti passeggeri, ha dichiarato oggi il vice ministro dei Trasporti Fu Xuyin in una conferenza stampa. Fu ha aggiunto che e’ in uso anche un numero minore di navi nell’entroterra alimentate da celle a combustibile a metanolo o idrogeno. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: vede rapida crescita di navi a nuova energia, a energia pulita

In questa notizia si parla di: navi - energia - cina - vede

