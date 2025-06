Cina | Toyota avvia lavori per nuovo impianto EV a Shanghai

Toyota fa un passo deciso nel futuro dell’elettrico inaugurando un nuovo impianto a Shanghai. Situato nel distretto di Jinshan, questo polo innovativo promette di rivoluzionare l’approccio ai veicoli elettrici con una base di ricerca e produzione batterie. Con un’attenzione particolare all’ambiente e alla tecnologia, Toyota mira a soddisfare la crescente domanda cinese di EV, anticipando il lancio della prima vettura nel 2027 con una capacità iniziale di 100.000 unità all’anno.

La casa automobilistica giapponese Toyota Motor Corporation oggi ha avviato i lavori per la costruzione di un nuovo impianto di produzione di veicoli elettrici (EV) a marchio Lexus nella municipalita' orientale cinese di Shanghai. L'impianto, situato nel distretto di Jinshan, comprendera' anche una base di ricerca e produzione di batterie. L'inizio della produzione e' previsto per il 2027, con una capacita' produttiva iniziale di circa 100.000 unita' all'anno. Jiang Juwang, direttore dell'ufficio per la promozione degli investimenti del distretto di Jinshan, ha dichiarato che, sebbene Jinshan non sia un polo automobilistico consolidato, la sua posizione nel centro geometrico del delta del fiume Yangtze consente di collegare fornitori di componenti, centri di ricerca e sviluppo e aziende di guida autonoma con sede a Shanghai.