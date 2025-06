Cina | registra crescita numero di entita’ del settore privato

La Cina si conferma come un gigante economico in evoluzione, con oltre 185 milioni di entità private alla fine di maggio, segnando una crescita del 2,3% rispetto all’anno precedente. Queste aziende, che costituiscono il 96,76% del totale commerciale, sono il motore principale dello sviluppo economico del Paese. Un dato che sottolinea come l'innovazione e l'imprenditorialità stiano plasmando il futuro della vasta economia cinese, aprendo nuove opportunità e sfide per il mondo intero.

Il numero di entita’ del settore privato della Cina ha raggiunto i 185 milioni entro la fine di maggio, con un aumento del 2,3% su base annua, hanno mostrato oggi i dati ufficiali. Il settore privato, comprese le imprese private e le aziende individuali, rappresentava il 96,76% del totale delle entita’ commerciali in Cina alla fine di maggio, ha dichiarato l’Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato. Il numero di imprese private ha superato i 58 milioni, con un aumento del 5,2% rispetto a un anno fa. Queste imprese hanno aumentato costantemente gli investimenti nell’innovazione tecnologica e si sono espanse attivamente in settori strategici emergenti come le nuove energie e la produzione di apparecchiature di fascia alta, diventando un pilastro cruciale per l’aggiornamento industriale e la crescita economica stabile, ha dichiarato l’ente regolatore. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: registra crescita numero di entita’ del settore privato

In questa notizia si parla di: cina - numero - entita - settore

Età solo un numero per Hayes mentre Labonta fa la storia dell’USWNT nella vittoria sulla Cina - Emma Hayes, coach visionaria, ha dimostrato che l'età è solo un numero: Lo’au Labonta, a 32 anni, ha scritto la storia diventando il debuttante più anziano dell'USWNT.

Cina, stop al controllo sull'export per 28 entità Usa http://dlvr.it/TLXRtK Vai su X

Anche in Cina poche IPO Fonte: Can China reclaim its IPO crown? https://economist.com/finance-and-economics/2025/06/15/can-china-reclaim-its-ipo-crown from The Economist Vai su Facebook

Cina: il numero di organizzazioni economiche private raggiunge i 185 milioni; Arriva l'identità digitale nazionale, così la Cina «sequestra» Internet; Colpo su colpo, la Cina triplica le sue contro tariffe.

Settore orafo, per l’export la Cina è più vicina - Il Sole 24 ORE - e che garantirà un gran numero di buyer provenienti da una delle area più ricche dell'intera Cina ... Da ilsole24ore.com

La Cina Pareggia I Dazi Di Trump Con Il 34% Su Tutte Le Importazioni Degli USA - MSN - La Cina ha annunciato che farà coincidere le tariffe del 34% imposte dal presidente americano Donald Trump sui beni statunitensi con le proprie tariffe del 34% sulle importazioni dagli Stati Uniti. Riporta msn.com