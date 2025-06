Cina | pubblica standard globali di interconnessione energetica per sviluppo verde

La Cina rafforza il suo impegno verso un futuro sostenibile pubblicando nuovi standard globali di interconnessione energetica. Questi orientamenti, focalizzati su parchi eolici, centrali fotovoltaiche e unità di pompaggio, rappresentano un passo fondamentale per promuovere l’energia pulita e una rete energetica transnazionale più efficiente. Durante la conferenza a Pechino, la GEIDCO ha svelato sette iniziative strategiche che plasmeranno il panorama energetico globale. Un passo decisivo verso un domani più verde e connesso.

Oggi e’ stata pubblicata una serie di standard di interconnessione energetica per i parchi eolici, le centrali fotovoltaiche e le unita’ di accumulo di pompaggio, gettando solide basi per lo sviluppo globale dell’energia pulita e per l’interconnettivita’ energetica transnazionale. Nel corso di una conferenza di inaugurazione a Pechino, la Global Energy Interconnection Development and Cooperation Organization (GEIDCO) ha presentato sette standard, tra cui le linee guida per la pianificazione di nuovi tipi di sistemi energetici, i metodi per la valutazione delle risorse di energia eolica onshore e le linee guida per l’interconnessione transfrontaliera della rete. 🔗 Leggi su Romadailynews.it