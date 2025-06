Cina | organizza attivita’ per giornata internazionale contro la droga

In occasione della 38ª Giornata internazionale contro l’abuso e il traffico illecito di droghe, la Cina si mobilita con iniziative educative e di sensibilizzazione. A Qianxi, un agente di polizia coinvolge gli studenti in attività illustrative per diffondere consapevolezza sui rischi delle droghe. Un impegno che testimonia come la prevenzione e l’educazione siano strumenti fondamentali nella lotta a questa piaga sociale, perché la conoscenza può fare la differenza.

Un agente di polizia spiega le nozioni antidroga agli studenti di una scuola della citta' di Qianxi, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, ieri 26 giugno 2025. Il 26 giugno di quest'anno ricorre la 38ma edizione della Giornata internazionale contro l'abuso e il traffico illecito di droghe. In molti luoghi della Cina si sono svolte attivita' informative ed educative per promuovere la sensibilizzazione contro la droga. Un agente di polizia conduce un cane antidroga alla ricerca di stupefacenti durante un evento di presentazione in un'universita' di Shijiazhuang, nella provincia settentrionale cinese dello Hebei, ieri 26 giugno 2025.

