Cina | ministro Esteri visitera’ sede UE Germania Francia terra’ dialoghi di alto livello

La visita del ministro cinese degli Esteri Wang Yi in Europa segna un momento cruciale per rafforzare i legami diplomatici tra Cina, UE, Germania e Francia. Incontri di alto livello e dialoghi strategici apriranno nuove prospettive di cooperazione e comprensione reciproca. Un’occasione importante per approfondire negoziati su sicurezza, economia e scambi culturali, promuovendo un dialogo costruttivo e duraturo tra le grandi potenze mondiali.

Il ministro cinese degli Esteri Wang Yi visitera’ la sede dell’UE e terra’ il 13mo ciclo del Dialogo strategico di alto livello Cina-UE, visitera’ la Germania e terra’ l’ottavo ciclo del Dialogo strategico Cina-Germania sulla diplomazia e la sicurezza, e visitera’ la Francia per dei colloqui con il ministro francese degli Esteri e per la riunione del meccanismo di Dialogo di alto livello Cina-Francia sugli scambi interpersonali dal 30 giugno al 6 luglio, ha annunciato oggi un portavoce del ministero cinese degli Esteri. Durante la permanenza a Bruxelles, Wang, anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, incontrera’ e avra’ colloqui rispettivamente con il primo ministro belga Bart De Wever e con il vice primo ministro e ministro degli Esteri Maxime Pre’vot, ha dichiarato il portavoce. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: ministro Esteri visitera’ sede UE, Germania, Francia, terra’ dialoghi di alto livello

In questa notizia si parla di: cina - esteri - visitera - ministro

Cina: portavoce Esteri, contromisure contro dazi USA irragionevoli per fentanil rimangono efficaci - La Cina ha annunciato che le sue contromisure contro i dazi irragionevoli imposti dagli Stati Uniti sul fentanil continuano a essere efficaci.

Il Ministro degli Esteri armeno Ararat Mirzoyan visiterĂ la Cina il 24 giugno. Il Ministro degli Esteri armeno sarĂ in Cina dal 24 al 27 giugno su invito del Ministro degli Esteri armeno Wang Yi. Vai su Facebook

Cina, ministro Esteri in Europa prossima settimana: a Bruxelles per dialogo strategico -; Il premier neozelandese visiterĂ la Cina; Italia-Cina: la visita di Mattarella a Pechino e l'incontro con Xi Jinping.

Il ministro degli esteri cinese wang yi in visita a bruxelles, germania e francia per dialogo con l’ue - Il ministro Wang Yi visita Bruxelles, Germania e Francia per rafforzare il dialogo con l’Unione europea, affrontare tensioni commerciali e preparare il summit Cina- Secondo gaeta.it

Wang Yi a Bruxelles per il dialogo strategico Cina-Ue - Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi sarà impegnato la prossima settimana, da lunedì 30 giugno, in una visita che ... Si legge su notizie.tiscali.it