Cina | Guangdong sviluppa industria dei robot

La provincia del Guangdong, nel cuore pulsante della Cina meridionale, si sta trasformando in un hub globale per l’industria dei robot e dell’intelligenza artificiale. Dai robot umanoidi che danzano alle innovative applicazioni industriali, l’area sta guidando la rivoluzione tecnologica con investimenti e iniziative all’avanguardia. Questa crescita promette di rivoluzionare non solo il settore produttivo, ma anche la nostra quotidianità, aprendo scenari impensabili fino a pochi anni fa.

Un robot umanoide che danza e’ fotografato in un’azienda di robot a Shenzhen, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, il 25 giugno 2025. Negli ultimi anni, la provincia ha adottato diverse misure per sviluppare quest’industria. L’applicazione e la promozione dei robot con intelligenza artificiale incarnata hanno preso piede a Guangzhou e Shenzhen, dove e’ stato istituito un centro provinciale per l’innovazione dei robot con intelligenza artificiale incarnata. Inoltre, citta’ come Foshan, Dongguan e Zhuhai vengono incoraggiate a sfruttare appieno i loro vantaggi manifatturieri per costruire basi di produzione di robot. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Guangdong sviluppa industria dei robot

In questa notizia si parla di: robot - guangdong - industria - cina

Il falso mito della Cina capitalista e gli occhi strabici dell’Occidente Ed eccomi qui, di nuovo in Cina per l’ennesima volta. Vengo in questo paese quasi ogni anno da trent’anni. Ho potuto perciò vedere con i miei occhi la stupefacente rinascita di questo Stato-ci Vai su Facebook

Cina: Guangdong sviluppa industria dei robot (1); Robot umanoide cinese prepara la colazione; La crescita dei robot in Cina: tecnologie, strategie, e unicorni.

Cina: GBA di Guangdong-Hong Kong-Macao sviluppa nuove forze produttive di qualita’ - Un membro dello staff tecnico interagisce con GoMate, un robot umanoide, presso il centro di ricerca e sviluppo GAC di Guangzhou, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, il 18 marzo 2025 ... Si legge su romadailynews.it

BYD e UBTech rivoluzionano l’industria con robot umanoidi per le fabbriche in Cina - MSN - BYD e UBTech rivoluzionano l’industria con robot umanoidi per le fabbriche in Cina (X / @UBTECHRobotics) Il gigante cinese BYD Auto ha iniziato a utilizzare una forza lavoro di robot umanoidi ... Lo riporta msn.com