Cina | Guangdong Shenzhen sviluppa industria di veicoli aerei

Shenzhen, conosciuta come la "capitale dei droni" della Cina, si sta affermando come epicentro mondiale dell'innovazione aeronautica. Nel cuore della provincia del Guangdong, il suo dinamico settore di veicoli aerei senza pilota sta rivoluzionando l'industria, puntando su qualità e tecnologia all’avanguardia. Questa strategia non solo rafforza la crescita economica locale, ma apre nuove frontiere di sviluppo globale nel campo dell’aviazione senza pilota.

Dei membri dello staff assemblano veicoli aerei senza pilota nell'officina dello United Aircraft Group a Shenzhen, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, ieri 26 giugno 2025. Il Guangdong ha adottato la sua fiorente economia a bassa quota come motore chiave per sviluppare nuove forze produttive di qualita' e coltivare nuovi punti di crescita economica. Shenzhen si distingue come "capitale dei droni" della Cina, vantando una concentrazione di oltre 1.700 imprese legate ai droni.

