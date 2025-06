Cina | Chongqing inaugura collegamento ferroviario chiave ad alta velocita’

La nuova ferrovia ad alta velocità di Chongqing rappresenta un traguardo straordinario per la Cina, aprendo le porte a un futuro più connesso e efficiente. Questa innovativa infrastruttura non solo riduce i tempi di viaggio, ma rafforza il legame tra l’interno e le coste del paese. Un passo decisivo verso una mobilità senza confini. Per scoprire di più, visitate il video al seguente indirizzo: ...

Un importante collegamento ferroviario ad alta velocita’ a Chongqing, nel sud-ovest della Cina, e’ entrato in funzione oggi, segnando un passo significativo verso la creazione di un’arteria di trasporto vitale che collega la regione interna del Paese con la costa sud-orientale. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma631508063150802025-06-27cina-chongqing-inaugura-collegamento-ferroviario-chiave-ad-alta-velocita Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Chongqing inaugura collegamento ferroviario chiave ad alta velocita’

