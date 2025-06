Cina | astronauti Shenzhou-20 completano seconda serie di attivita’ extraveicolari

Gli astronauti cinesi della missione Shenzhou-20 hanno appena completato con successo la loro seconda serie di attività extraveicolari, dimostrando ancora una volta il progresso e la determinazione della Cina nello spazio. Con oltre 6 ore di lavoro impegnativo, Chen Dong, Chen Zhongrui e Wang Jie hanno consolidato la presenza cinese nello spazio, aprendo nuove frontiere per la ricerca e l’esplorazione umana. È un altro passo avanti verso il futuro interstellare che ci attende.

L'equipaggio del Shenzhou-20 a bordo della stazione spaziale orbitante cinese ieri ha completato la seconda serie di attivita' extraveicolari della missione, secondo la China Manned Space Agency (CMSA). Il trio di astronauti – Chen Dong, Chen Zhongrui e Wang Jie – ha lavorato per circa 6,5 ore e ha completato l'operazione alle 21:29 (ora di Pechino), assistito dal braccio robotico della stazione spaziale e da un team a Terra. Chen Dong e Chen Zhongrui, incaricati di condurre le operazioni di passeggiata spaziale, hanno completato l'installazione di un dispositivo di protezione dai detriti e l'ispezione e la manutenzione delle apparecchiature esterne, secondo la CMSA.

