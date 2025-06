Cila e Scia ecco come cambiano le regole per i lavori | i moduli Salva Casa

Scopri come le nuove norme di CILA e SCIA rivoluzionano i lavori edilizi, semplificando le procedure con i moduli salva casa. Un quadro aggiornato che rende piĂą facile ottenere le autorizzazioni e garantisce maggiore sicurezza per chi desidera rinnovare o migliorare la propria abitazione. Ecco tutto quello che devi sapere sulle recenti novitĂ normative per affrontare con serenitĂ ogni intervento edilizio.

La modulistica edilizia per l?applicazione delle semplificazioni del decreto?Salva Casa?, che ha introdotto cambiamenti sul fronte della regolarizzazione di piccole.

Continua il recepimento dei modelli di Cila, Scia e permesso di costruire da usare nelle pratiche di accertamento di conformitĂ e sanatoria edilizia del Salva Casa Nuovi aggiornamenti in Campania e Sardegna Vai su X

É disponibile la nuova release 8.00c di #Praticus-TA con i nuovi modelli aggiornati alle disposizioni del Decreto #SalvaCasa (D.L. 69/2024 convertito con legge 105/2024) secondo le indicazioni dell’Accordo unificato del 27 marzo 2025 dalle regioni: Abru Vai su Facebook

