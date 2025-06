Ciclista finisce in una scarpata e fa un salto di diversi metri

Momenti di apprensione a Pergine Valsugana, giovedì 26 giugno, quando un ragazzo di 15 anni è finito accidentalmente in una scarpata durante una fuga in bicicletta. L’incidente, avvenuto nei pressi di Susà, ha suscitato preoccupazione tra i residenti, ma grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e dei soccorritori, il giovane ha ricevuto le cure necessarie. La vicenda ricorda quanto sia importante prestare attenzione e rispettare le regole durante le attività all’aria aperta.

