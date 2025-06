Ciclismo Al giro della Valdera il campione italiano Carosi Il via oggi da Pontedera 31 squadre e 155 atleti

Il IV Giro della Valdera, in scena da oggi a domenica 29 giugno, promette emozioni e spettacolo nel cuore della Toscana. Con 31 squadre e 155 giovani talenti, tra cui il neocampione italiano Vincenzo Carosi, questa gara di livello internazionale mette in risalto non solo la passione per il ciclismo, ma anche le meraviglie del territorio. Un appuntamento imperdibile per appassionati e sostenitori, pronto a scrivere nuove pagine di storia sportiva e culturale.

Da oggi a domenica 29 giugno edizione di lusso del IV Giro della Valdera a tappe juniores organizzato dalla società Una Bici X Tutti. Lo sarà per i numeri, 31 società e 155 atleti, per la qualità dei partecipanti, ad iniziare dal neocampione italiano il laziale Vincenzo Carosi che sarà tra i giovani (classe 2008) al via, su di un percorso suggestivo a valorizzare luoghi e territori della zona della Valdera. I 35 atleti toscani delle otto squadre al via saranno a caccia del successo finale sempre sfuggito nelle tre edizioni passate. I più titolati Gagliardoni Proietti, Scottoni, il campione toscano Ballerini, Pascarella, Del Cucina, Pucci, Buturo, Gaggioli, Cianti, Ferruzzi, Salomone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclismo. Al giro della Valdera il campione italiano Carosi. Il via oggi da Pontedera 31 squadre e 155 atleti

