Cibo musica e divertimento | torna la Sagra delle Pennette all' Ogliarese

Preparati a vivere un'esperienza unica tra sapori autentici, musica coinvolgente e divertimento senza fine! La Pro Loco di Ogliara torna con la 17ª edizione della Sagra delle Pennette all’Ogliarese, dal 4 all’8 luglio, nella suggestiva frazione collinare di Salerno. Un’occasione imperdibile per gustare il celebre primo piatto estivo e altre delizie come le frittelle di fiorilli, il tutto in un’atmosfera di festa e convivialità. Non mancate!

La Pro Loco di Ogliara riaccende i fornelli per la 17esima edizione della Sagra delle Pennette all’Ogliarese, in programma dal 4 all’8 luglio nella suggestiva frazione collinare di Salerno. Protagonista assoluto il celebre primo piatto estivo, ma il menù prevede anche frittelle di fiorilli. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: sagra - pennette - ogliarese - cibo

Sagra delle Pennette all’Ogliarese a Ogliara sulle colline vicino Salerno; Sagra delle pennette all'ogliarese: le date dell'edizione 2024; Ritorna la Sagra delle Pennette all’Ogliarese a Ogliara sulle colline vicino Salerno.

Sagra del cotechino, quattro giorni di musica e cibo - Il Resto del Carlino - Manca poco alla Sagra del cotechino, in programma dal 20 al 23 febbraio al bar Barbaciga, ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Riecco la “Sagra delle Sagre“. Cibo, cultura e tradizioni in piazza - Cibo, cultura e tradizioni in piazza Appuntamento in piazza Aldo Moro per domenica 15 settembre, promosso dall’amministrazione. Da lanazione.it