Ci sono i contributi per i centri estivi

Se state pensando a come far vivere un’estate ricca di divertimento e apprendimento ai vostri figli, questa è la vostra occasione! L’ufficio dei servizi sociali del Comune ha annunciato i contributi per i centri estivi convenzionati, rendendo più accessibile questa esperienza. Non perdete tempo: presentate la domanda entro il 3 luglio alle ore 13, seguendo le modalità indicate, e regalate ai vostri bambini un’estate indimenticabile.

L'ufficio dei servizi sociali del Comune ha pubblicato un avviso per comunicare che è possibile presentare domanda per la concessione dei contributi per la frequenza dei centri estivi presenti nel territorio comunale e convenzionati con il Comune. La domanda deve essere presentata, entro e non oltre le ore 13 del 3 luglio a pena d'esclusione, secondo le seguenti modalità: consegna presso l'Ufficio Protocollo in Viale della Vittoria 162; consegna presso lo sportello di ricezione al pubblico dei Servizi sociali situato nel cortile delle Magnolie. Alla domanda dovrà essere allegata l'iscrizione ad uno dei centri estivi convenzionati.

