Ci sono Elodie Sfera Ebbasta Sophie And The Giants e Jonas Brothers tra i nuovi singoli del 27 giugno

Preparati a scoprire i nuovi tormentoni dell’estate 2025! Il 27 giugno porta con sé una carrellata di singoli imperdibili, tra ritorni attesi e collaborazioni di successo. Tra questi, spiccano Elodie e Sfera Ebbasta con "Yakuza", pronti a conquistare le classifiche, e le coppie musicali consolidate che continuano a sporcare le onde radio con hit irresistibili. È un giorno ricco di emozioni e di musica da non perdere: ecco cosa ci aspetta.

Continua la carrellata di brani che cercano di accaparrarsi un posto tra i tormentoni dell'estate 2025: tra i nuovi singoli in uscita nella giornata odierna 27 giugn,o il ritorno di due coppie già consolidate al successo pronte a lanciare nelle posizioni più alte della classifica i loro brani. Elodie feat. Sfera Ebbasta – Yakuza: Dopo il successo della loro prima collaborazione in Anche stasera (certificata triplo platino ), Elodie e Sfera Ebbasta, attualmente impegnato con il suo "Summer Tour 2025", tornano insieme per un inedito, rafforzando un'intesa artistica tra le più forti e credibili della scena pop-urban italiana.

Elodie e Sfera Ebbasta insieme nel singolo Yakuza - Elodie e Sfera Ebbasta tornano a sorprendere i loro fan con il nuovo singolo "Yakuza", un'affascinante fusione di sonorità pop-urban che promette di conquistare le classifiche.

