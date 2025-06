Ci hai rubato il telefono ti accoltello ma è una falsa accusa | ragazzo straniero aggredito in strada caccia ai 3 responsabili

Una sera di paura e ingiustizia a via Carmine, dove un giovane del Mali, innocente e senza precedenti, è stato brutalmente aggredito da tre sconosciuti accusandolo ingiustamente di avergli rubato il telefono. Un episodio che ha scosso la comunità e acceso la caccia ai responsabili. La solidarietà è ora più che mai necessaria per contrastare questa ondata di violenza e diffondere giustizia.

Sconcerto questa sera, in via Carmine, di fronte alla farmacia Galeno: intorno alle 21, M.D., un giovane del Mali, regolare in Italia e senza alcun precedente, è stato avvicinato in strada da tre persone, due uomini ed una donna. I tre hanno accusato il giovane di aver rubato loro un cellulare.