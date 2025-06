Ci è mancato molto bene?!

Il Manchester City si conferma protagonista indiscusso nel panorama calcistico, dominando il Gruppo G con una vittoria schiacciante contro la Juventus. La squadra di Guardiola, tornata in forma smagliante, ha dimostrato tutta la propria forza con un 5-2 che lascia pochi dubbi: il cammino verso il successo è ancora aperto e ricco di emozioni. La sfida tra grandi campioni è solo all’inizio, e il futuro promette ancora sorprese entusiasmanti...

2025-06-27 00:02:00 Ecco quanto riportato poco fa: Pep Guardiola ha salutato l’influenza di Rodri sul suo ritorno al Manchester City a partire da XI dopo aver battuto la Juventus 5-2 ai Mondiali del Club. City ha conquistato il primo posto nel Gruppo G con un record del 100 % mentre l’apri del nono minuto di Jeremy Doku, un goal proprio di Pierre Kalulu e gol di Erling Haaland, Phil Foden e Savinho li hanno visti facilmente alla vittoria a Orlando. Rodri ha iniziato per la prima volta da quando ha strappato il suo ACL a settembre, con l’assenza del Ballon D’Or vincitore per la maggior parte del 2024-25 visto come un fattore chiave dietro una campagna senza trofei per la cittĂ in cui non hanno confermato la qualifica della Champions League fino all’ultimo giorno. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

