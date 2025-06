Choose a Better Summer | la campagna estiva di UCI

Scegli il meglio, vivi un’estate indimenticabile con UCI Cinemas! Con la campagna “Choose a Better Summer”, il più grande circuito cinematografico europeo ti invita a immergerti in emozioni forti, comfort e tecnologia all’avanguardia. Trasforma i tuoi momenti di relax in esperienze uniche e coinvolgenti: perché una vera estate da ricordare si vive sotto il grande schermo, con UCI.

Con la campagna "Choose a Better Summer", UCI Cinemas – il più grande circuito cinematografico europeo, parte del gruppo ODEON Cinemas Group – invita il pubblico a vivere al massimo l'estate, scegliendo la qualità e l'emozione del grande schermo. Un'occasione per trasformare il tempo libero in un'esperienza immersiva: sale confortevoli, tecnologie avanzate, qualità audiovisiva straordinaria e contenuti esclusivi accompagneranno le principali uscite della stagione estiva. La campagna è stata presentata ufficialmente nella Capitale, presso l'UCI Luxe Maximo, una delle multisala di punta del circuito in Italia.

Choose a Better Summer | Scoprite le iniziative UCI Cinemas - Un’occasione per trasformare il tempo libero in esperienze indimenticabili, tra emozioni, risate e storie che resteranno nel cuore.

