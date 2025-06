Choc termico e operai edili a rischio Feneal-Filca-Fillea approvano l' ordinanza firmata da Schifani

L’ondata di calore estivo mette a rischio la salute degli operai edili e dei lavoratori coinvolti in settori sensibili. Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil Sicilia salutano con favore l’ordinanza firmata da Renato Schifani, che limita le attività nelle ore più calde per tutelare chi lavora sotto il sole cocente. Una misura concreta per prevenire incidenti e garantire sicurezza sul lavoro.

FenealUil, Filca Cisl e Fillea Cgil Sicilia esprimono soddisfazione per l’ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, e che prevede l’interruzione delle attività in alcuni settori produttivi durante le ore più calde nelle giornate e nelle aree ad alto rischio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: filca - fillea - ordinanza - firmata

Temperature alte e lavori edili, la soddisfazione di FenealUil, Filca Cisl e Fillea Cgil per l’ordinanza di Schifani; Ondate calore, in Sicilia stop lavoro cantieri edili e campagne; Emergenza caldo, stop ai lavori all’aperto nelle ore critiche: Inail chiede a Todde di rinnovare l’ordinanza.

Temperature alte e lavori edili, la soddisfazione di FenealUil, Filca Cisl e Fillea Cgil per l’ordinanza di Schifani - FenealUil, Filca Cisl e Fillea Cgil Sicilia esprimono soddisfazione per l’ordinanza firmata ieri dal presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, e che prevede l’interruzione delle attività in ... Si legge su blogsicilia.it

Caldo estremo nei cantieri, i sindacati a Todde: “Subito un’ordinanza di tutela” - I sindacati sollecitano la Regione Sardegna: “Servono misure urgenti per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori” ... Secondo cagliaripad.it