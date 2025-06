Choc a Caltanissetta anziani maltrattati e legati in una casa di riposo | tre arresti

Una triste scoperta scuote Caltanissetta: in una casa di riposo a San Cataldo, anziani sono stati maltrattati e legati dai propri tutori, tra scene di crudeltà e abusi. Tre arresti tra operatori e amministratori evidenziano un serio fallimento nel rispetto dei più deboli. Una vicenda che solleva domande sulla tutela degli anziani e sulla necessità di controlli più severi. La nostra inchiesta continua per fare luce su questa drammatica realtà.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Indagini choc in una struttura per anziani a San Cataldo. Scene di ordinaria crudeltà all’interno di una casa di riposo a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Quella che doveva essere una struttura di accoglienza e cura per persone fragili si è rivelata un luogo di soprusi e umiliazioni. Tre operatori, tra cui l’amministratrice, sono stati arrestati con accuse gravissime: sequestro di persona, maltrattamenti e esercizio abusivo della professione. Legati con cinghie e nastro adesivo. Secondo quanto emerso dalle indagini, alcuni ospiti sarebbero stati immobilizzati ai letti con strumenti di contenimento non autorizzati, legati con cinghie o persino con del nastro adesivo alle sedie a rotelle. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Choc a Caltanissetta, anziani maltrattati e legati in una casa di riposo: tre arresti

In questa notizia si parla di: choc - caltanissetta - anziani - casa

Anziani legati con cinghie e nastro adesivo in casa di riposo: 3 arresti a Caltanissetta; Anziani maltrattati e legati alle sedie a rotelle: i video della casa di riposo lager a Caltanissetta; Mantide della Brianza? Uno choc: come si presenta alla sbarra | .it.

Anziani legati con cinghie e nastro adesivo in casa di riposo: 3 arresti a Caltanissetta - Gli inquirenti hanno piazzato cimici e videocamere nascoste dalle quali sono emerse violenze e soprusi ai danni degli ospiti ... Riporta fanpage.it

Anziani maltrattati in una casa di riposo, tre arresti - Maltrattamenti e sequestri di persona: è quanto accadeva in una casa di riposo di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, ai danni degli anziani ospiti della struttura. Secondo rainews.it