Chivu mette in evidenza due concetti per migliorare l’Inter

In un momento cruciale per l’Inter, Chivu si distingue non solo per le sue strategie, ma anche per i messaggi che trasmette. Prima e dopo la sfida con gli Urawa Red Diamonds, il tecnico ha sottolineato due concetti fondamentali per migliorare l’intera squadra. Le sue parole, fresche e autentiche, sono un’anticipazione di ciò che potrebbe cambiare nel cuore nerazzurro. In modo...

Chivu sta lavorando per plasmare la sua Inter. Per questo è importante anche sentire le sue parole. Prima e dopo la partita con gli Urawa Red Diamonds il tecnico ha posto l’accento su una questione in particolare. LE PAROLE SONO IMPORTANTI – Chivu è sulla panchina dell’Inter da pochissimo tempo, e si trova già nel tritacarne delle partite ufficiali. Vista la sua freschezza nel mondo nerazzurro è meglio fare attenzione alle sue parole. In modo da capire che direzione vuole seguire. Prima e dopo la sfida con gli Urawa Red Diamonds il tecnico ha dato due indicazioni da sottolineare. Che possiamo considerare programmatiche. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Chivu mette in evidenza due concetti per migliorare l’Inter

In questa notizia si parla di: chivu - inter - mette - evidenza

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

Il primo gol dell’Inter al River Plate nasce da un’indicazione di Chivu dalla panchina: l’allenatore nerazzurro ha una richiesta precisa ai suoi calciatori e l’esecuzione della giocata è una liberazione. Vai su Facebook

Mondiale per Club, Chivu verso Inter-River: A volte bisogna mangiare un po' di m...; Inter, Chivu: A volte bisogna mangiare un po' di m...a; Chivu dà una lezione ai suoi giocatori: “I campioni a volte devono mangiare un po’ di m…”.

De Grandis: «Una mossa di Chivu denota personalità. Inter, serve un ritocco!» - L'Inter ha avuto coraggio sia nello scegliere Christian Chivu sia nel dare fiducia a diversi giovani con grande talento. inter-news.it scrive

Chivu si gode la sua Inter: "Superate le difficoltà e centrati gli ottavi. Oggi l'applauso va a Pio" - Il tecnico romeno si coccola il suo pupillo dopo il gol decisivo contro il River: "All'altezza di una partita vera" ... Da sportmediaset.mediaset.it