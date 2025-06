Chivu e la mentalità offensiva | Durante Inter River Plate ha detto questo ai centrocampisti

Cristian Chivu, ex calciatore e attuale tecnico dell'Inter, si distingue per la sua mentalità offensiva e determinata, come evidenziato nelle immagini diffuse da DAZN durante la partita contro il River Plate. Ripreso in azione dal campo, Chivu mostra un approccio focale e deciso, riflettendo la sua filosofia di gioco. Questa attitudine non solo ispira i suoi giocatori, ma definisce anche la sua visione strategica: una mentalità che spinge sempre oltre i limiti.

Chivu e la sua idea di Inter: il tecnico ripreso all'opera da Dazn durante la partita contro il River Plate. DAZN ha portato il suo format "Bordo CAM" anche al Mondiale per Club: in occasione di Inter – River dell'altro ieri, l'emittente ha pubblicato il primo reel sulla partita vista direttamente dal campo. E non mancano dei dettagli su Chivu. Dalle immagini diffuse da DAZN, si vede la mentalità forte di Cristian Chivu. La partita è molto maschia, con gli argentini che pressano a tutto campo e in modo anche duro molto spesso. Ed è così che interviene il tecnico dell'Inter LA TRATTATIVA – «Le botte comincia a prenderle anche Pio Esposito, ma Chivu capisce che sarà fondamentale, soprattutto per Sommer quando imposta da dietro: spesso gli chiede di andare da lui.

