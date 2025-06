Chiusi i ’saldi’ al Dumbo Blitz della Polizia locale | È concorrenza sleale

Lo shopping di lusso a prezzo imbattibile si trasforma in un episodio di illegalità: il blitz della Polizia Locale ha chiuso il 'Fashion Brand Market' al Dumbo, evidenziando come i saldi anticipati e le vendite promozionali non autorizzate siano vietate dalla normativa regionale. La scoperta di concorrenza sleale e pratiche irregolari sottolinea l'importanza di rispettare le regole per tutelare clienti e commercianti onesti. Un monito che ci ricorda che nel mondo della moda, legalità e trasparenza sono tutto.

Vestiti di marca e brand di alta moda a prezzi stracciati. Insomma, veri e propri affari, con sconti dal 70 al 90%. Se non fosse però che i veri saldi iniziano il 5 luglio e che nei 30 giorni precedenti "è vietato effettuare vendite promozionali", secondo la normativa regionale. Quindi il ’Fashion brand market’ che c’era negli spazi del Dumbo non ci doveva essere. E ieri così ha chiuso i battenti. Lo ha fatto dopo i controlli della Polizia locale, arrivati a seguito delle segnalazioni di Confesercenti e Confcommercio Federmoda. Il Comune così si è attivato, fermando l’iniziativa che era iniziata sabato scorso e sarebbe dovuta continuare fino a questa domenica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chiusi i ’saldi’ al Dumbo. Blitz della Polizia locale: "È concorrenza sleale"

In questa notizia si parla di: saldi - dumbo - polizia - locale

A chiedere l'intervento di Comune e Polizia locale erano state le associazioni dei commercianti che avevano puntato il dito contro l'iniziativa che promuoveva la vendita dei capi di abbigliamento di oltre 50 brand con sconti dal 70 al 90%, il tutto alla vigilia dei s Vai su Facebook

Chiusi i ’saldi’ al Dumbo. Blitz della Polizia locale: È concorrenza sleale; Bologna, il Comune chiude la vendita di vestiti scontati e in saldo al Dumbo: «Irregolarità nel Fashion brand market»; Capi firmati a prezzi scontatissimi al Dumbo, arriva lo stop alla svendita Fashion Brand Market.

Bologna, il Comune chiude la vendita di vestiti scontati e in saldo al Dumbo: «Irregolarità nel Fashion brand market» - La vendita d'abbigliamento low cost (oltre 50 brand con sconti dal 70% al 90%) aveva scatenato le polemiche delle associazioni di categoria ... Da corrieredibologna.corriere.it

Fashion Brand Market Bologna, stop alla vendita di abiti a prezzi scontati al Dumbo: ecco perché - Dopo i controlli della Polizia locale e la denuncia di Confesercenti Bologna per ‘concorrrenza sleale’ è stato notificato il divieto di prosecuzione dell’attività: sono state rilevate irregolarità ris ... Riporta msn.com