Chiude il sottopasso ristoratori preoccupati per gli affari Da Palazzo Carafa | Riapriremo per la festa di Sant’Oronzo

Il sottopasso di via San Cesario a Lecce chiude temporaneamente, sollevando preoccupazioni tra i ristoratori locali, già alle prese con le sfide del settore. La buona notizia? La riapertura è prevista per la festa di Sant'Oronzo, un segnale di speranza e ripartenza per il cuore pulsante della movida leccese. Restate con noi: vi aggiorneremo su tutte le novità e sulle opportunità che questa pausa può offrire.

LECCE – Nuovo cantiere, nuova polemica in città. Per circa due mesi, come preannunciato nelle scorse ore dalla nostra testata, chiuderà il sottopasso di via San Cesario di Lecce, per consentire l'esecuzione di alcuni interventi di manutenzione sul ponte ad opera della Rete ferroviaria italiana. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

