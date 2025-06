Chieti classica la città riapre le porte al mondo della musica internazionale | il programma

Chieti Classica, la prestigiosa kermesse musicale internazionale diretta dal Maestro Giuliano Mazzoccante, torna per l’ottava edizione, dal 1 al 15 luglio. Un evento che riapre le porte della città ai più grandi talenti del panorama musicale globale, portando cultura, emozioni e virtuosisimo tra le strade storiche di Chieti. Questa mattina, alla presentazione ufficiale con il sindaco Diego Ferrara e il vicesindaco Paolo De, è stato svelato un programma ricco di sorprese e grandi concerti.

