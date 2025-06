Chiesto l’arresto per la figlia e il genero di Totò Riina | l’accusa di estorsione e i messaggi minatori dal carcere

Un'ombra lunga si stende sulla famiglia Riina: Maria Concetta, figlia del noto boss di Cosa Nostra, e il marito Antonino Ciavarello sono stati arrestati con l’accusa di estorsione. Dopo mesi di minacce e pressioni, la giustizia interviene, confermando la misura cautelare in carcere. Un caso che scuote ancora una volta le alte sfere criminali italiane, lasciando aperti molti interrogativi sulle reti di potere e intimidazione ancora attive nel nostro Paese.

Dieci mesi di pressanti, ossessive e minacciose richieste di denaro a due imprenditori toscani. In un’occasione, il tentativo di estorsione sarebbe anche andato a buon fine. È stata disposta la misura cautelare in carcere per Maria Concetta Riina, figlia del boss di Cosa Nostra morto nel 2017, e di suo marito Antonino Ciavarello. Il provvedimento è stata confermato dal tribunale del Riesame dopo che il gip di Firenze aveva invece negato la richiesta degli inquirenti. Ciavarello, in particolare, avrebbe continuato dal carcere a comunicare via sms con la moglie e a minacciare uno dei due imprenditori. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: figlia - riina - estorsione - chiesto

Estorsione a imprenditori toscani, chiesto l’arresto per figlia e genero di Riina - Un’ombra di tensione avvolge la Toscana: un nuovo caso di estorsione coinvolge imprenditori locali, mentre la richiesta di arresto per la figlia e il genero di Riina solleva profonde domande sulla giustizia.

Estorsione a imprenditori toscani, chiesto l’arresto per figlia e genero di Riina Vai su X

La figlia di Riina indagata per estorsione, chiesto l'arresto; Figlia e genero di Totò Riina indagati per estorsione, chiesto l'arresto; Firenze, la figlia di Totò Riina indagata per estorsione: il Riesame dispone l'arresto.

Figlia e genero di Totò Riina indagati per estorsione, chiesto l'arresto - Maria Concetta Riina e Antonino Ciavarello, secondo quanto ricostruito dai carabinieri del Ros diretti dalla Dda ... Riporta tg24.sky.it

Estorsione con metodo mafioso: chiesto il carcere per Maria Concetta Riina, figlia del defunto boss di Cosa Nostra - Il provvedimento del Tribunale del Riesame di Firenze (ancora non esecutivo) riguarda anche il marito Antonino Ciavarello. Secondo msn.com