Chiesto l’arresto per la figlia di Totò Riina | è accusata di estorsione

Il mistero sulla famiglia Riina si infittisce: il tribunale del Riesame ha disposto la custodia in carcere per Maria Concetta Riina e Antonino Ciavarello, coinvolti in un caso di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Dopo il rifiuto iniziale del gip, i giudici hanno accolto le richieste della Procura, alimentando la suspense su questa intricata vicenda che scuote Palermo e l’Italia intera. Cosa ci attende ora?

Il tribunale del Riesame ha disposto la custodia cautelare in carcere per Maria Concetta Riina e Antonino Ciavarello, figlia e genero di Totò Riina, ritenendoli coinvolti in un caso di estorsione aggravata dal metodo mafioso e tentata estorsione, anch'essa con l'aggravante mafiosa. L'iniziativa del Riesame è arrivata dopo che il gip aveva inizialmente respinto la richiesta avanzata dalla Procura di Firenze. I giudici hanno tuttavia accolto l'appello della procura, ravvisando un concreto rischio di inquinamento delle prove e la possibilità che i reati possano essere reiterati. I fatti risalgono all'agosto 2024 e vedrebbero coinvolti due imprenditori toscani, oggetto, secondo gli investigatori, di pressioni e minacce.

