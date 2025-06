Chiesa in Valmalenco la Valtellina Summer League a tempo di rock

Un’esperienza indimenticabile all’insegna dello sport, del divertimento e della scoperta, che ha saputo unire giovani talenti in un’atmosfera di energia e passione. La Valtellina Summer League a tempo di rock si conferma così un evento imperdibile, capace di creare ricordi duraturi e di rafforzare il senso di comunità tra le nuove generazioni. Prepariamoci a vivere altre emozioni anche nei prossimi appuntamenti!

Grande sorpresa per le 44 giovani ragazze (e per Pietro l’unico maschietto presente nella compagnia) impegnate fino a sabato nel Camp Estivo di pallavolo organizzato a Chiesa in Valmalenco nell’ambito della Valtellina Summer League 2025. Un camp, allestito in partnership con la Volley Bergamo. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

