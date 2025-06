Chiesa distrutta in Siria Comunità cristiana | Noi restiamo qui

In Siria, dove le chiese vengono spesso ridotte in macerie, la comunità cristiana dimostra un coraggio straordinario: “Noi restiamo qui”. Nonostante le persecuzioni e le difficoltà, questi fedeli scelgono di rimanere nel loro paese, portando avanti la propria fede e tradizione. Un gesto di resistenza che testimonia il valore della speranza e della determinazione in tempi di crisi. La loro storia è un esempio di resilienza e di impegno per un futuro di pace.

In Siria i cristiani continuano a subire pesanti persecuzioni, malgrado le quali rimangono nel loro paese. Servizio di Antonio Soviero. TG2000.

Siria: media, attacco suicida in chiesa a Damasco, almeno 25 morti - Un grave attacco suicida scuote Damasco, con almeno 25 vite spezzate nella chiesa di Mar Elias. Questa tragica violenza mette in luce ancora una volta le tensioni che attraversano la regione, ricordandoci quanto sia fragile la pace in Siria.

