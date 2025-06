Chicago PD perde un membro del cast principale dopo un annuncio shock prima della tredicesima stagione

L’attesa era già palpabile, ma ora un colpo di scena sconvolge i fan di Chicago P.D.: uno dei membri principali del cast lascia la serie prima della tredicesima stagione. Dopo anni di emozionanti avventure e drammi intensi, il cuore del team di polizia si trova ad affrontare una perdita significativa. Con i rumors che circolano e il nome di Jason Beghe tra quelli confermati, che cosa riserverà il futuro per questa amata serie? Solo il tempo potrà svelarlo.

Ci sono stati molti cambiamenti nel cast di Chicago P.D. nel corso delle 12 stagioni e ora un altro membro fisso della serie sta consegnando il distintivo. Mentre le notizie precedenti affermavano che tutti i protagonisti di One Chicago sarebbero tornati per la stagione 2025-2026, solo il nome di Jason Beghe era presente nella lista di Chicago P.D. A quanto pare, il cast di Chicago P.D. si sta riducendo, dopotutto. Come riportato da Variety, Toya Turner lascerà il ruolo di Kiana Cook in Chicago P. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: chicago - membro - cast - perde

Chicago PD stagione 12: la storia ideale per il membro dell’intelligence meno sfruttato - Se sei appassionato di action, mistero e personaggi complessi, la stagione 12 di Chicago PD è la serie che fa al caso tuo.

Chicago Fire 12: Il trailer del finale di stagione è una valle di lacrime; Chicago PD, addio storico: la veterana della serie Tracy Spiridakos lascia il cast; Chicago Fire: Yuri Sardarov e la raccolta fondi per aiutare la famiglia di DuShon Monique Brown.

Il franchise One Chicago perde tre dei suoi protagonisti - ComingSoon.it - Rinnovato in ogni sua parte lo scorso febbraio, il franchise di successo One Chicago farà a meno di due suoi volti storici e di un ... Da comingsoon.it

Chicago Med: due membri del cast dicono addio alla serie! - Cinematographe.it - Fan di Chicago Med, preparatevi a dire addio a due personaggi molto amati della serie. Scrive cinematographe.it