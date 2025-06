Chiavari i genitori non vogliono più aiutarlo economicamente quarantenne minaccia mamma e papà col martello

In un tranquillo angolo di Chiavari, un uomo di 40 anni ha messo in crisi la sua famiglia con richieste continue di denaro e minacce violente. La situazione è degenerata al punto che, dopo mesi di tensioni e tentativi di estorsione, i carabinieri sono intervenuti, denunciando il quarantenne. Una vicenda che evidenzia come i conflitti familiari possano sfociare in episodi inquietanti, lasciando tutti a chiedersi come si possa ricomprendere un equilibrio perduto.

Al termine dell'ennesima lite l'uomo è stato denunciato dai carabinieri. Da mesi tentava di estorcere denaro ai familiari, finché loro gli hanno detto basta Non lavora ma vuole continuamente soldi. È questo che ha spinto, nel tempo, un uomo di 40 anni, residente a Chiavari a chiedere insisten.

Minaccia i genitori con un martello a Chiavari, quarantenne nei guai - Ora, l’uomo, è stato denunciato per minaccia aggravata e continuata nei confronti dei genitori. Come scrive ilsecoloxix.it

