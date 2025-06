Chiasso Barletti torna la Madonna La statua attribuita a Donatello ricollocata nella sua edicola sacra

Chiasso Barletti rinnova la sua storia: la statua della Madonna, attribuita a Donatello, torna a risplendere nel suo antico splendore. Dopo oltre quarant’anni di attesa, questa preziosa testimonianza artistica sarà riaccolta nell’edicola sacra del cuore di Lucca, riportando alla vita un pezzo di memoria collettiva. Un gesto che affascina e unisce, riscoprendo il valore del patrimonio culturale. Il progetto è stato...

Un ritorno atteso da oltre quarant’anni. La terracotta ritraente la Madonna con il bambino, attribuita alla bottega di Donatello, in autunno tornerĂ finalmente nella sua collocazione originaria, nell’ edicola sacra di Chiasso Barletti, nel cuore del centro storico di Lucca. Un gesto semplice ma potentissimo: restituire alla cittĂ un’immagine cara e familiare, parte integrante del paesaggio urbano e della memoria collettiva. Il progetto è stato presentato ufficialmente ieri e nasce dalla collaborazione tra il Comune di Lucca, la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara, il Rotary Club Lucca, il Museo Nazionale di Villa Guinigi, l’Arcidiocesi di Lucca e l’associazione Italia Nostra, promotrice dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Chiasso Barletti, torna la Madonna. La statua attribuita a Donatello ricollocata nella sua edicola sacra

