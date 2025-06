Chiama 3.400 volte la polizia per denunciare i vicini | gli agenti si stufano e arrestano lui per stalking

Samuel Lee Thomas, cittadino di St. Petersburg in Florida, ha chiamato ripetutamente la polizia più di 3.400 volte per denunciare i vicini. Alla fine, stanco di essere ignorato, gli agenti hanno deciso di intervenire e hanno arrestato lui stesso per stalking. L’ultima chiamata, nella quale affermava di aver visto qualcuno sparare con un fucile AR-15, si è rivelata fatale, portando a conseguenze inaspettate e drammatiche.

L’ultima chiamata è stata fatale. Samuel Lee Thomas, cittadino di St. Petersburg in Florida, ha fatto dal suo telefonino il 911 chiamando la polizia per dare l’allarme: «Qui di fronte sulla strada usciti dalla casa dei Peterson qualcuno sta sparando con un fucile Ar-15». La polizia è arrivata sul posto dopo pochi minuti, ma non c’era nessuno che stesse imbracciando un fucile, né che mai l’avesse imbracciato. Solo una famigliola, quella dei Peterson, con bambini piccoli che stavano allegramente giocando nel giardino mentre i genitori stavano preparando per tutti il barbecue. I poliziotti hanno potuto raccogliere solo lo sfogo furibondo della signora Peterson che da mesi era vittima delle chiamate alla polizia del dirimpettaio e ha spiegato come spesso «Thomas passa davanti a casa nostra urlando oscenità nei confronti miei e della mia famiglia». 🔗 Leggi su Open.online

