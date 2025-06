Chi usa il bancomat dovrà pagare di più | la stangata arriva dal 1 luglio nel mirino prelievi e pagamenti

Dal 1° luglio, chi utilizza il bancomat dovrà affrontare una sorpresa sgradita: costi aumentati e una stangata imprevista. Prelievi e pagamenti saranno sotto la lente di ingrandimento, con ripercussioni sia sui consumatori che sui commercianti italiani. La decisione ha scatenato molte polemiche, mettendo in luce le sfide di un sistema in evoluzione. Ma cosa cambierà concretamente? Leggi tutto per scoprire come questa novità influenzerà le tue finanze quotidiane.

Dovrà pagare di più chi usa il bancomat, la stangata arriverà dal 1 luglio e nessuno si aspettava tutto questo: nel mirino sono finiti prelievi e pagamenti In Italia l'utilizzo del bancomat come metodo di pagamento ha fatto discutere molto i commercianti, perché sono costretti a regolarizzare tutto e a pagare più tasse. Ovviamente non.

