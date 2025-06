Chi troppo lavora non fa l’amore il nuovo singolo di Johnson Righeira

L’estate si colora di freschezza e spensieratezza con il nuovo singolo di Johnson Righeira, “Chi troppo lavora (non fa l’amore)”. Un inno all’ozio, alla leggerezza e al piacere di vivere senza stress, scritto e prodotto da un cast d'eccezione. Questo brano è destinato a diventare la colonna sonora perfetta per le giornate di relax sotto il sole. Non resta che lasciarsi trasportare dalla sua energia contagiosa!

ph. Luca Marenda MILANO – Da oggi, 27 giugno, è in radio e in digitale . Un brano che è un inno all’ozio e alla leggerezza, perfetto per diventare un must dell’estate. Scritto e prodotto insieme ad Albi e Carota de Lo Stato Sociale, Edo Castroni e lo stesso Johnson Righeira, il pezzo riprende lo spirito libero e anticonvenzionale che ha sempre caratterizzato l’artista, fondendolo con sonorità pop in perfetto stile anni ‘80 e un testo che sa di sabbia, sdraio e cocktail al tramonto. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Chi troppo lavora (non fa l’amore)”, il nuovo singolo di Johnson Righeira

