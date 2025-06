Chi è Sam Beukema vi sveliamo perché Conte lo ha scelto per la difesa

Sei pronto a scoprire perché Antonio Conte ha scelto Sam Beukema come pilastro della difesa napoletana? Mentre le attenzioni sono rivolte alle fasce, il Napoli costruisce con determinazione le fondamenta del suo futuro difensivo. La trattativa ha subito un’improvvisa accelerata: il padre del giocatore ha comunicato la volontà irrevocabile di Sam di vestire il azzurro, confermando che questa scelta cambierà le sorti del reparto difensivo partenopeo.

Mentre i riflettori sono puntati sulle fasce, il Napoli lavora con decisione per costruire le fondamenta della difesa del futuro. L'obiettivo numero uno di Antonio Conte ha un nome e un cognome: Sam Beukema. E la trattativa ha subito un'accelerazione improvvisa, un vero e proprio blitz orchestrato dal padre del giocatore, che ha comunicato al Bologna la volontà irrevocabile del figlio: vuole andare via, destinazione Napoli. Con il difensore olandese c'è da tempo un accordo di massima per un contratto quinquennale da 2.8 milioni di euro a stagione. Ora la sfida è convincere il Bologna, che chiede 30 milioni.

