Chi è Anna Wintour nostra signora di Vogue considerata il Papa della moda

Anna Wintour, nata il 3 novembre 1949 a Londra, ha ridefinito il panorama della moda dal 1988, quando ha assunto il timone di Vogue US. Con il suo celebre caschetto, gli occhiali scuri sempre indossati, e una reputazione da leader inflessibile, è entrata nell’immaginario collettivo come l’archetipo della direttrice di moda, tanto da ispirare il personaggio di Miranda Priestly in Il diavolo veste Prada. Cresciuta in una famiglia colta e benestante, con radici aristocratiche e legami con l’editoria, è la seconda di cinque figli e da giovane si distingue per spirito ribelle e passione per la moda. 🔗 Leggi su Cultweb.it