Chi decide per noi? Algocrazia e Algoretica | le nuove frontiere del potere digitale

Chi decide per noi? Algocrazia e algoretica sono le nuove frontiere del potere digitale, dove algoritmi e decisioni automatiche plasmano il nostro mondo quotidiano. Dalla ricerca online alle interazioni social, la nostra vita è sempre più guidata da processi invisibili ma potenti. Resta con noi: scoprirai come queste forze modellano il presente e definiscono il futuro dell’autonomia umana.

Vi sarà capitato almeno una volta nella vita di sentire parlare di algoritmo, in particolare associato a motori di ricerca come Google oppure a social network come Facebook o Instagram. Tuttavia l'intera esistenza umana è, in senso lato e con i dovuti distinguo, un algoritmo: una qualsiasi delle nostre attività è infatti regolata da un procedimento con variabili e soluzioni, dal guidare l'automobile al preparare un piatto, fino quasi anche a situazioni sociali come un bisticcio con altre persone. Questi "algoritmi" nel senso più ampio del termine sono messi in pratica da persone, mentre quelli nel senso più stretto da macchine.