Chetogenica low-carb flexitariana | quali di queste diete sono davvero alleate della salute intestinale e del nostro prezioso microbiota? A spiegarlo è il dottor Manuele Biazzo conosciuto anche come Coach del Microbiota felice I suoi consigli e le dritte utili per un intestino in salute anche in vacanza

Scopri quali tra le diete che spaziano dalla chetogenica alla low carb e flexitariana sono davvero alleate del nostro benessere intestinale. A spiegarlo, il dottor Manuele Biazzo, noto come coach del microbiota felice, con preziosi consigli per mantenere un intestino in salute anche in vacanza. In vista della Giornata Mondiale del Microbioma, è il momento di valorizzare l'importanza di nutrire e proteggere il nostro microbiota. Perché un microbioma equilibrato è la chiave per una vita più sana e vibrante.

I l 27 giugno è la Giornata Mondiale del Microbioma, o World Microbiome Day, istituita nel 2018 per sensibilizzare sul ruolo svolto da microrganismi, tra cui batteri, funghi, virus e altre minuscole forme di vita, che vivono dentro e intorno a noi. In particolare, su quel prezioso esercito di microrganismi che popola il nostro tratto digerente è che è ormai noto come microbiota intestinale. Intestino sano: 6 alimenti fermentati su cui puntare X Si tratta di oltre mille miliardi di batteri, virus, funghi e protozoi, con il peso totale di circa un chilogrammo e mezzo che, comunicando tra loro, agiscono come se fossero un unico organismo e svolgono funzioni fondamentali per la salute dell’uomo. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Chetogenica, low-carb, flexitariana:  quali di queste diete sono davvero alleate della salute intestinale e del nostro prezioso microbiota? A spiegarlo è il dottor Manuele Biazzo conosciuto anche come Coach del Microbiota felice. I suoi consigli e le dritte utili per un intestino in salute anche in vacanza

In questa notizia si parla di: nostro - intestinale - prezioso - microbiota

“Nutrirsi Bene, Vivere Meglio”: intenti comuni e condivisi Ieri, il nostro Ordine ha avuto l'onore di partecipare all'evento formativo “Nutrirsi bene, vivere meglio: l’educazione alimentare che fa la differenza”, che si è tenuto a Palazzo Madama, a Torino ? Vai su Facebook

Giornata del Microbioma: le diete consigliate per un intestino in salute; Microbiota: che cos'è e come funziona la Super-star del benessere; Carote, la chiave per sbloccare il sistema di difesa del microbioma intestinale contro il diabete.

Giornata del Microbioma: le diete per un intestino in salute (e quelle da evitare) - carb, flexitariana: quali di queste diete sono davvero alleate della salute intestinale e del nostro prezioso microbiota? Da iodonna.it

Microbiota intestinale, curarlo è investire sulla salute - Prendersi cura del microbiota intestinale non è semplicemente una moda, ma una vera e propria pratica di prevenzione trasversale capace di ... ildigitale.it scrive