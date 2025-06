Che cos'è il parassita africano Aethina Tumida | Contamina il miele e prolifera sulla frutta rischio in Campania

L’arrivo dell’Aethina tumida, il parassita africano noto come "piccolo scarafaggio dei mieli", preoccupa gli agricoltori campani. Questo insetto, capace di contaminare il miele e infestare la frutta, minaccia la biodiversità e l’economia locale. L’Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno mette in guardia: un intervento tempestivo è fondamentale per proteggere le produzioni e preservare il territorio. La sfida è ardua, ma la consapevolezza può fare la differenza.

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno a Fanpage.it: "In Campania la principale preoccupazione per l'Aethina tumida riguarda gli apiari e la produzione di miele. Ma è un rischio anche per la coltivazione di frutta". 🔗 Leggi su Fanpage.it

